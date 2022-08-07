|
|
|
Finance.ua: Цифровой евро: как Европа готовится к...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 21 вер, 2022 22:17
Пропонуємо до обговорення:
И когда ее ждать
Криптовалюты уверенно входят в нашу жизнь. Слова Bitcoin, Ethereum, Tether, «криптобиржи» перестают быть чем-то вроде секретных знаний для избранных и становятся обыденными для тех, кто хочет научиться грамотно распоряжаться своими финансами.
Дивися повний текст Цифровой евро: как Европа готовится к запуску официальной криптовалюты
-
D2
-
-
- Повідомлень: 233
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 вер, 2022 20:38
Цифровое гетто
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 1934
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 741 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|22
|2477
|
|
|26
|7079
|
|
|5
|650
|
|