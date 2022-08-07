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Finance.ua: Цифровой евро:
как Европа готовится к...

Finance.ua: Цифровой евро: как Европа готовится к...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 22:17

Finance.ua: Цифровой евро: как Европа готовится к...

Пропонуємо до обговорення:
И когда ее ждать
Криптовалюты уверенно входят в нашу жизнь. Слова Bitcoin, Ethereum, Tether, «криптобиржи» перестают быть чем-то вроде секретных знаний для избранных и становятся обыденными для тех, кто хочет научиться грамотно распоряжаться своими финансами.

Дивися повний текст Цифровой евро: как Европа готовится к запуску официальной криптовалюты
D2
 
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Цифровое гетто
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