У Казахстані планують запровадити податок на розкіш із 2024 року. Про це заявив міністр фінансів країни Єрулан Жамаубає.
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У Казахстані хочуть запровадити податок на розкіш
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 06:46
У Казахстані хочуть запровадити податок на розкіш
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Дивися повний текст
У Казахстані хочуть запровадити податок на розкіш
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