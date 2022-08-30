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У Казахстані хочуть
запровадити податок на розкіш

У Казахстані хочуть запровадити податок на розкіш
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 06:46

У Казахстані хочуть запровадити податок на розкіш

Пропонуємо до обговорення:
У Казахстані планують запровадити податок на розкіш із 2024 року. Про це заявив міністр фінансів країни Єрулан Жамаубає.

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У Казахстані хочуть запровадити податок на розкіш
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