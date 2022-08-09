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У НБУ назвали причини підвищеного
попиту на валюту та...

У НБУ назвали причини підвищеного попиту на валюту та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 20:35

У НБУ назвали причини підвищеного попиту на валюту та...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в підсумках засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП).

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У НБУ назвали причини підвищеного попиту на валюту та тиску на курс гривні
R2
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