Про це повідомляється в підсумках засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП).
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У НБУ назвали причини підвищеного попиту на валюту та тиску на курс гривні
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Додано: Суб 24 вер, 2022 20:35
У НБУ назвали причини підвищеного попиту на валюту та...
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Дивися повний текст
У НБУ назвали причини підвищеного попиту на валюту та тиску на курс гривні
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