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Введення НБУ тимчасової адміністрації в банку
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 25 вер, 2022 08:22
Підкажіть будь ласка, хто має досвід, або перевірену інформацію. Якщо НБУ визнав банк банкрутом і ввів там тимчасову адміністрацію, то можна буде вивести свої кошти звідти, які на картках? Може можна буде переказати онлайн на картки інших банків, чи можливо будуть введені якісь обмеження по сумам грошей, ліміти на добу? Чи як введуть ТА вж ніякі гроші не виведеш, аж поки фонд гарантування вкладів не виплатить?
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mogicanin1986
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Додано: Нед 25 вер, 2022 08:35
mogicanin1986 написав:Підкажіть будь ласка, хто має досвід, або перевірену інформацію. Якщо НБУ визнав банк банкрутом і ввів там тимчасову адміністрацію, то можна буде вивести свої кошти звідти, які на картках? Може можна буде переказати онлайн на картки інших банків, чи можливо будуть введені якісь обмеження по сумам грошей, ліміти на добу? Чи як введуть ТА вж ніякі гроші не виведеш, аж поки фонд гарантування вкладів не виплатить?
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