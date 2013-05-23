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Введення НБУ тимчасової адміністрації в банку
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 08:22

Введення НБУ тимчасової адміністрації в банку

Підкажіть будь ласка, хто має досвід, або перевірену інформацію. Якщо НБУ визнав банк банкрутом і ввів там тимчасову адміністрацію, то можна буде вивести свої кошти звідти, які на картках? Може можна буде переказати онлайн на картки інших банків, чи можливо будуть введені якісь обмеження по сумам грошей, ліміти на добу? Чи як введуть ТА вж ніякі гроші не виведеш, аж поки фонд гарантування вкладів не виплатить?
mogicanin1986
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 08:35

Re: Введення НБУ тимчасової адміністрації в банку

mogicanin1986 написав:Підкажіть будь ласка, хто має досвід, або перевірену інформацію. Якщо НБУ визнав банк банкрутом і ввів там тимчасову адміністрацію, то можна буде вивести свої кошти звідти, які на картках? Може можна буде переказати онлайн на картки інших банків, чи можливо будуть введені якісь обмеження по сумам грошей, ліміти на добу? Чи як введуть ТА вж ніякі гроші не виведеш, аж поки фонд гарантування вкладів не виплатить?
Тільки через фонд
Faceless
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