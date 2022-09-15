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Скільки заробляють українські айтівці на фрилансі під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 вер, 2022 10:19
Пропонуємо до обговорення:
Сервіс Freelancehunt провів літнє опитування серед розробників-фрилансерів, щоб дізнатися, як війна вплинула на їхню роботу, зокрема доходи, кількістю проєктів, конкуренцію тощо.
Дивися повний текст Скільки заробляють українські айтівці на фрилансі під час війни (інфографіка)
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