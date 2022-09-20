Коливання курсу долара на готівковому ринку України відбуваються через оголошення мобілізації в російській федерації.
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Чому зростає курс долара: НБУ пояснив причини коливань
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Додано: Нед 25 вер, 2022 11:55
Чому зростає курс долара: НБУ пояснив причини коливань
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Дивися повний текст
Чому зростає курс долара: НБУ пояснив причини коливань
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