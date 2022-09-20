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Чому зростає курс долара:
НБУ пояснив причини коливань

Чому зростає курс долара: НБУ пояснив причини коливань
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 11:55

Чому зростає курс долара: НБУ пояснив причини коливань

Пропонуємо до обговорення:
Коливання курсу долара на готівковому ринку України відбуваються через оголошення мобілізації в російській федерації.

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Чому зростає курс долара: НБУ пояснив причини коливань
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:17

Коли ви закриєте ці кантори ?
Вони тільки розхитують та створюють ажіотаж навколо валюти...
У вас є 4-и державні банки які можуть та повинні підтримувати курс валют одинаково з НБУ (+ - 5,0%)
klok-o
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Модератори: Ірина_, Модератор

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