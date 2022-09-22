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В Україні поменшало
офіційних безробітних

В Україні поменшало офіційних безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 12:55

В Україні поменшало офіційних безробітних

Пропонуємо до обговорення:
У серпні в Україні було офіційно зареєстровано 278 тисяч безробітних, з них тільки 36% - це чоловіки. Це найменший показник від початку війни.

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В Україні поменшало офіційних безробітних
R2
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