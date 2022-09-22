У серпні в Україні було офіційно зареєстровано 278 тисяч безробітних, з них тільки 36% - це чоловіки. Це найменший показник від початку війни.
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В Україні поменшало офіційних безробітних
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Додано: Нед 25 вер, 2022 12:55
В Україні поменшало офіційних безробітних
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Дивися повний текст
В Україні поменшало офіційних безробітних
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