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$6400 за втечу з країни:
розкрито схему незаконного...

$6400 за втечу з країни: розкрито схему незаконного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 18:26

$6400 за втечу з країни: розкрито схему незаконного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора.

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$6400 за втечу з країни: розкрито схему незаконного переправлення чоловіків за кордон
R2
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