Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора.
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$6400 за втечу з країни: розкрито схему незаконного переправлення чоловіків за кордон
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Додано: Нед 25 вер, 2022 18:26
$6400 за втечу з країни: розкрито схему незаконного...
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$6400 за втечу з країни: розкрито схему незаконного переправлення чоловіків за кордон
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