Скільки зараз коштує оренда квартир у Києві – читайте у матеріалі нижче.
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Оренда житла у Києві: скільки коштують квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 09:33
Оренда житла у Києві: скільки коштують квартири
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Оренда житла у Києві: скільки коштують квартири
Додано: Пон 26 вер, 2022 09:33
На русаноаке 2 комнатные от 5000 до 9000 простые но с быт техникой евроремонт12000-14000
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