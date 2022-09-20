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Криза ринку праці: чи готові
українські спеціалісти...

Криза ринку праці: чи готові українські спеціалісти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:15

Криза ринку праці: чи готові українські спеціалісти...

Пропонуємо до обговорення:
У деяких професійних сферах кількість вакансій залишається критично низькою від початку війни.

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Криза ринку праці: чи готові українські спеціалісти змінити офіс і перейти у робітничу професію
R2
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