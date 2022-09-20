У деяких професійних сферах кількість вакансій залишається критично низькою від початку війни.
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Криза ринку праці: чи готові українські спеціалісти змінити офіс і перейти у робітничу професію
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Додано: Пон 26 вер, 2022 12:15
Криза ринку праці: чи готові українські спеціалісти...
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Криза ринку праці: чи готові українські спеціалісти змінити офіс і перейти у робітничу професію
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