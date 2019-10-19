Чи можна продати (ліквідувати) компанію під час війни в Укра

Додано: Пон 26 вер, 2022 19:30

Процедура ліквідації – це досить довготривалий процес, який часто триває роками. Найкращим виходом стає «альтернативна» ліквідація.

Сама процедура є двоетапною. Спочатку в нотаріуса оформляється купівля-продаж часток/частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю. Обов'язково нотаріально завіряється акт приймання-передачі. До війни цей документ викладався на нотаріальному бланку. Після початку воєнних дій його можна було оформляти на звичайному аркуші, але нотаріальне завірення ніхто не скасовував. Проте зараз, коли дефіциту нотаріальних бланків немає, реєстратори почали вимагати бланки, тож нотаріуси знову викладають акти на бланках.

Договір купівлі-продажу оформляється нотаріально лише за бажанням. Зазвичай він все-таки укладається у простій, не нотаріальній формі.

Другим етапом процедури альтернативної ліквідації є прийняття рішення про зміну керівництва за необхідності. Якщо керівником був один з іноземців, який також хоче залишити цю справу, то звичайно ж потрібно. Дане рішення також оформляється нотаріально.

Під час війни реєстраційні дії проводяться далеко не у всіх тих органах, де здійснювалась ця процедура раніше. До війни можна було подати документи у будь-який центр надання адміністративних послуг тієї територіальної одиниці, де зареєстрована компанія, або до будь-якого приватного нотаріуса, який займається реєстраційними діями (а їх було досить багато).

Певний час документи приймають окремі регіональні управління юстиції і деякі центри надання адміністративних послуг, де прийом був розписаний на місяць вперед. Зараз же в регіонах, де ситуація є біль-менш стабільною, реєстраційні дії знову можуть проводити приватні нотаріуси.