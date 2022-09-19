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Чи буде підвищення пенсій у
2023 році: в уряді дали...

Чи буде підвищення пенсій у 2023 році: в уряді дали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:42

Чи буде підвищення пенсій у 2023 році: в уряді дали...

Пропонуємо до обговорення:
На 2022 рік планове підвищення пенсій закладене у бюджет і відбудеться – на цьому неодноразово наголошували в уряді.

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Чи буде підвищення пенсій у 2023 році: в уряді дали відповідь
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 21:02

Re: Чи буде підвищення пенсій у 2023 році: в уряді дали...

Дивним чином випарувався чийсь комент.
"Гроші" для цього уряду - тема Закрита!
Kudrjavuy
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