На 2022 рік планове підвищення пенсій закладене у бюджет і відбудеться – на цьому неодноразово наголошували в уряді.
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Чи буде підвищення пенсій у 2023 році: в уряді дали відповідь
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Додано: Чет 29 вер, 2022 20:42
Чи буде підвищення пенсій у 2023 році: в уряді дали...
Пропонуємо до обговорення:
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Чи буде підвищення пенсій у 2023 році: в уряді дали відповідь
Додано: Чет 29 вер, 2022 21:02
Re: Чи буде підвищення пенсій у 2023 році: в уряді дали...
Дивним чином випарувався чийсь комент.
"Гроші" для цього уряду - тема Закрита!
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