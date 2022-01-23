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Розпродаж на мільярд: які держпідприємства вирішив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 жов, 2022 08:47
Пропонуємо до обговорення:
До кінця 2022 року уряд хоче залучити від приватизації близько 1 млрд грн, а 2023 року – ще 6 млрд грн. Кабмін сподівається, що держактиви буде скуповувати насамперед той бізнес, який планує проводити релокацію.
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