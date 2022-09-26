Майже третина представників українського малого та середнього бізнесу вже розширили свою діяльність на закордонного споживача.
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Бізнес під час війни: скільки підприємців почали працювати \"на закордон\"
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Додано: Суб 01 жов, 2022 12:05
Бізнес під час війни: скільки підприємців почали...
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Бізнес під час війни: скільки підприємців почали працювати \"на закордон\"
Додано: Суб 01 жов, 2022 12:05
Забули написати, що завдяки НБУ, бізнес на закордон чудовий тільки оминаючи вітчизняні банки. SWIFT на оплату контрагентам за кордоном відключили та й курс штучно подвійний.
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