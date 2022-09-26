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Бізнес під час війни: скільки
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Бізнес під час війни: скільки підприємців почали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 12:05

Бізнес під час війни: скільки підприємців почали...

Пропонуємо до обговорення:
Майже третина представників українського малого та середнього бізнесу вже розширили свою діяльність на закордонного споживача.

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Бізнес під час війни: скільки підприємців почали працювати \"на закордон\"
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 12:05

Забули написати, що завдяки НБУ, бізнес на закордон чудовий тільки оминаючи вітчизняні банки. SWIFT на оплату контрагентам за кордоном відключили та й курс штучно подвійний.
svk_neo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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