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Здам в оренду сертифікат з управління активами
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Пон 03 жов, 2022 11:12
Здам в оренду сертифікат з управління активами. Діє до березня 2024 р. В профучасниках не числюсь. Стаж роботи в профучасниках більше 10 років. Є сертифікат з фінмоніторинга.
(098)917-61-03, kirton@ukr.net
, Дмитро.
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