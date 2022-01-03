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Здам в оренду сертифікат
з управління активами

Здам в оренду сертифікат з управління активами
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 11:12

Здам в оренду сертифікат з управління активами

Здам в оренду сертифікат з управління активами. Діє до березня 2024 р. В профучасниках не числюсь. Стаж роботи в профучасниках більше 10 років. Є сертифікат з фінмоніторинга.
(098)917-61-03, kirton@ukr.net, Дмитро.
Гарри
 
Повідомлень: 321
З нами з: 15.12.11
Подякував: 124 раз.
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