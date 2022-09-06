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Українці за кордоном ризикують
заплатити податки із...

Українці за кордоном ризикують заплатити податки із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 17:24

Українці за кордоном ризикують заплатити податки із...

Пропонуємо до обговорення:
Для громадян, які проживають за кордоном, але продовжують працювати на компанії з України, це означає, що з отриманої зарплати доведеться сплатити податки двічі: до бюджету нашої країни та держави, що приймає

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Українці за кордоном ризикують заплатити податки із зарплати двічі: як уникнути
R2
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