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Скільки валюти можна вивозити за кордон: правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 жов, 2022 17:27
Пропонуємо до обговорення:
Без декларування, згідно з українським законодавством, одна особа може вивезти з України за кордон валюти на суму до €10 тис. в еквіваленті. Усе, що дорівнює або перевищує €10 тис., потрібно декларувати.
Дивися повний текст Скільки валюти можна вивозити за кордон: правила декларування
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