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Скільки валюти можна вивозити
за кордон: правила...

Скільки валюти можна вивозити за кордон: правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 17:27

Скільки валюти можна вивозити за кордон: правила...

Пропонуємо до обговорення:
Без декларування, згідно з українським законодавством, одна особа може вивезти з України за кордон валюти на суму до €10 тис. в еквіваленті. Усе, що дорівнює або перевищує €10 тис., потрібно декларувати.

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Скільки валюти можна вивозити за кордон: правила декларування
R2
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