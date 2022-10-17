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на тему Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!

Додано: Пон 17 жов, 2022 06:02 Пропоную роботу в Польщі



Доступні такі вакансії:



✅ Дорожні роботи *Warszawa (Grodziec Mazowiecki)*

✅ Працівник на упаковку *Ożarów Mazowiecki (Warszawa)*

✅ Водій категорії "B" у кебаб *Warszawa*

✅ Будівельні роботи *Starachowice (120км від Lublina)* - можуть бути делегації по Польщі

✅ *#!хар *Gdańsk*

✅ *#!хар авто *Szczecinek (130 км Bydgoszcz, Gdańsk)*

✅ Працівник без досвіду *Poznań* - делегації в околицях Познані

✅ Водій навантажувача *Wałbrzych* (80km від *Wrocław*)

✅ Автомобільний *#!хар *Szydłowiec Śląski (20km od Opole/90km od Wrocław)*

✅ Помічник на монтаж освітлень/заслінок вентиляцій на дахах - об'єкти поряд з *Wrocław* та *Kępno (80km від Wrocław)* (робота у роз'їздах)

✅ Помічник на будівництво *Bydgoszcz (62-100 Wągrowiec)*

✅ Помічник (встановлення протипожежних систем) *Kraków*

✅ Зварювальник *Katowice* - можуть бути делегації по Польщі

✅ Працівник на утеплення *Katowice*

✅ Працівник продукції (Автомобільне виробництво Magna) *Tychy (20km od Katowice)*

✅ Працівник продукції *Stanowice* завод Tenneco - *10 км від Rybnik, 40 км від Katowice* - ч, ж, пари

✅ Утеплення фасадів *Szczecin*

✅ Оздоблювальник у *Szczecin*

✅ Каменяр, бетонщик, столяр *Wapnica (90 км від Szczecin)*

✅ Оператор землекопальної машини *Koszalin (150km od Szczecin)*

✅ Бригадир/різноробочий укладання бруківки *Województwo śląskie (робота в роз'їздах)*

✅ Різноробочий до готелю *Pisz - 120 км від Білостока*



Всі роботи офіційні, 18+. За деталями писати: Нік в телеграмі: IrenaS12, фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010474683124 , інстаграм: https://instagram.com/hatico_book



Обов'язково вказуйте назву вакансії, яка цікавить! Доброго ранку, пропоную роботу в Польщі!Доступні такі вакансії:✅ Дорожні роботи *Warszawa (Grodziec Mazowiecki)*✅ Працівник на упаковку *Ożarów Mazowiecki (Warszawa)*✅ Водій категорії "B" у кебаб *Warszawa*✅ Будівельні роботи *Starachowice (120км від Lublina)* - можуть бути делегації по Польщі✅ *#!хар *Gdańsk*✅ *#!хар авто *Szczecinek (130 км Bydgoszcz, Gdańsk)*✅ Працівник без досвіду *Poznań* - делегації в околицях Познані✅ Водій навантажувача *Wałbrzych* (80km від *Wrocław*)✅ Автомобільний *#!хар *Szydłowiec Śląski (20km od Opole/90km od Wrocław)*✅ Помічник на монтаж освітлень/заслінок вентиляцій на дахах - об'єкти поряд з *Wrocław* та *Kępno (80km від Wrocław)* (робота у роз'їздах)✅ Помічник на будівництво *Bydgoszcz (62-100 Wągrowiec)*✅ Помічник (встановлення протипожежних систем) *Kraków*✅ Зварювальник *Katowice* - можуть бути делегації по Польщі✅ Працівник на утеплення *Katowice*✅ Працівник продукції (Автомобільне виробництво Magna) *Tychy (20km od Katowice)*✅ Працівник продукції *Stanowice* завод Tenneco - *10 км від Rybnik, 40 км від Katowice* - ч, ж, пари✅ Утеплення фасадів *Szczecin*✅ Оздоблювальник у *Szczecin*✅ Каменяр, бетонщик, столяр *Wapnica (90 км від Szczecin)*✅ Оператор землекопальної машини *Koszalin (150km od Szczecin)*✅ Бригадир/різноробочий укладання бруківки *Województwo śląskie (робота в роз'їздах)*✅ Різноробочий до готелю *Pisz - 120 км від Білостока*Всі роботи офіційні, 18+. За деталями писати: Нік в телеграмі: IrenaS12, фейсбук:, інстаграм:Обов'язково вказуйте назву вакансії, яка цікавить! irasavchukrobota

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