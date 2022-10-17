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Пропоную роботу в Польщі

Пропоную роботу в Польщі
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 06:02

Пропоную роботу в Польщі

Доброго ранку, пропоную роботу в Польщі!

Доступні такі вакансії:

✅ Дорожні роботи *Warszawa (Grodziec Mazowiecki)*
✅ Працівник на упаковку *Ożarów Mazowiecki (Warszawa)*
✅ Водій категорії "B" у кебаб *Warszawa*
✅ Будівельні роботи *Starachowice (120км від Lublina)* - можуть бути делегації по Польщі
✅ *#!хар *Gdańsk*
✅ *#!хар авто *Szczecinek (130 км Bydgoszcz, Gdańsk)*
✅ Працівник без досвіду *Poznań* - делегації в околицях Познані
✅ Водій навантажувача *Wałbrzych* (80km від *Wrocław*)
✅ Автомобільний *#!хар *Szydłowiec Śląski (20km od Opole/90km od Wrocław)*
✅ Помічник на монтаж освітлень/заслінок вентиляцій на дахах - об'єкти поряд з *Wrocław* та *Kępno (80km від Wrocław)* (робота у роз'їздах)
✅ Помічник на будівництво *Bydgoszcz (62-100 Wągrowiec)*
✅ Помічник (встановлення протипожежних систем) *Kraków*
✅ Зварювальник *Katowice* - можуть бути делегації по Польщі
✅ Працівник на утеплення *Katowice*
✅ Працівник продукції (Автомобільне виробництво Magna) *Tychy (20km od Katowice)*
✅ Працівник продукції *Stanowice* завод Tenneco - *10 км від Rybnik, 40 км від Katowice* - ч, ж, пари
✅ Утеплення фасадів *Szczecin*
✅ Оздоблювальник у *Szczecin*
✅ Каменяр, бетонщик, столяр *Wapnica (90 км від Szczecin)*
✅ Оператор землекопальної машини *Koszalin (150km od Szczecin)*
✅ Бригадир/різноробочий укладання бруківки *Województwo śląskie (робота в роз'їздах)*
✅ Різноробочий до готелю *Pisz - 120 км від Білостока*

Всі роботи офіційні, 18+. За деталями писати: Нік в телеграмі: IrenaS12, фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010474683124, інстаграм: https://instagram.com/hatico_book

Обов'язково вказуйте назву вакансії, яка цікавить!
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