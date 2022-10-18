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ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ В УКРАЇНІ? ХТО МАЄ ПРАВО ПРОДАВАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ В УКРАЇНІ? + Додати

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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Вів 18 жов, 2022 17:20 ХТО МАЄ ПРАВО ПРОДАВАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ В УКРАЇНІ? Взаємовідносини, які виникають в процесі купівлі-продажу електричної енергії чітко регулюються законодавством. Сьогодні все більше стає підприємців, які хочуть стати учасниками ринку електроенергії. Тим паче завдяки новому активному курсу на євроінтеграцію та можливому початку роботи нової платформи.

Для того, щоб мати можливість вести свою комерційну діяльність на ринку електроенергії, потрібно виконати дві умови:

• Отримати ліцензію на певний вид діяльності з електроенергією;

• Зареєструватися на ринку як учасник.

В Україні можливо отримати такі ліцензії на діяльність з електроенергією:

• постачання електричної енергії;

• виробництво електричної енергії;

• розподіл електричної енергії;

• трейдерська діяльність.



Продавати електричну енергію споживачу може тільки суб’єкт господарювання, що отримав ліцензію на постачання електричної енергії в НКРЕКП. Але для здійснення продажів електроенергії та повноцінної роботи на ринку недостатньо лише отримати ліцензію. Також необхідні сайт , фахівець, який далі зможе вільно орієнтуватися в структурі ринку електроенергії й здійснювати необхідні Вам операції та реєстрація учасником ринку електроенергії в потрібних Вам секторах і обсязі.



Коротко зазначимо етапи реєстрації учасника ринку енергетики:

• Отримання ЕІС-коду для компанії. Саме він є ідентифікатором на ринку електроенергії;

• Подання пакета документів в Укренерго, для підписання з ними договору про передачу електроенергії та Договору про врегулювання небалансів;

• Підписання договору з Оператором ринку (РДН, ВДР);

• Реєстрація на Українській енергетичній біржі.

Також важливо:

• отримати статус ПДВ – це обов'язкова умова для включення та подальшої роботи на ринку е/е;

• отримати ЕЦП;

• оформити фінансові гарантії для виконання зобов'язань для врегулювання договорів по небалансах е/е (рахунок ЕСКРОУ). Правова Допомога Повідомлень: 9 З нами з: 12.04.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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