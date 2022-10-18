ХТО МАЄ ПРАВО ПРОДАВАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ В УКРАЇНІ?

Взаємовідносини, які виникають в процесі купівлі-продажу електричної енергії чітко регулюються законодавством. Сьогодні все більше стає підприємців, які хочуть стати учасниками ринку електроенергії. Тим паче завдяки новому активному курсу на євроінтеграцію та можливому початку роботи нової платформи.
Для того, щоб мати можливість вести свою комерційну діяльність на ринку електроенергії, потрібно виконати дві умови:
• Отримати ліцензію на певний вид діяльності з електроенергією;
• Зареєструватися на ринку як учасник.
В Україні можливо отримати такі ліцензії на діяльність з електроенергією:
• постачання електричної енергії;
• виробництво електричної енергії;
• розподіл електричної енергії;
• трейдерська діяльність.
Продавати електричну енергію споживачу може тільки суб’єкт господарювання, що отримав ліцензію на постачання електричної енергії в НКРЕКП. Але для здійснення продажів електроенергії та повноцінної роботи на ринку недостатньо лише отримати ліцензію. Також необхідні сайт , фахівець, який далі зможе вільно орієнтуватися в структурі ринку електроенергії й здійснювати необхідні Вам операції та реєстрація учасником ринку електроенергії в потрібних Вам секторах і обсязі.
Коротко зазначимо етапи реєстрації учасника ринку енергетики:
• Отримання ЕІС-коду для компанії. Саме він є ідентифікатором на ринку електроенергії;
• Подання пакета документів в Укренерго, для підписання з ними договору про передачу електроенергії та Договору про врегулювання небалансів;
• Підписання договору з Оператором ринку (РДН, ВДР);
• Реєстрація на Українській енергетичній біржі.
Також важливо:
• отримати статус ПДВ – це обов'язкова умова для включення та подальшої роботи на ринку е/е;
• отримати ЕЦП;
• оформити фінансові гарантії для виконання зобов'язань для врегулювання договорів по небалансах е/е (рахунок ЕСКРОУ).