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Збирати дрова в лісі заборонено, однак не завжди: за що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 жов, 2022 00:48
Пропонуємо до обговорення:
Цього року опалювальний сезон може зірватися через ракетні удари російських окупантів по об'єктах критичної інфраструктури. Саме тому більшість людей закупається дровами, аби бути взимку з теплом.
Дивися повний текст Збирати дрова в лісі заборонено, однак не завжди: за що можна отримати штраф
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R2
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Додано: Сер 19 жов, 2022 00:48
,,, належить державі. А держава це ми . Надра кому належать? Брати заборонено, але якщо купив квиток ( заплатив) то можна!???
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nikolaizinenko
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Додано: Сер 19 жов, 2022 15:47
Шановний, це плата за спеціальне користування лісом. Державні лісогосподарські підприємства також її сплачують. Це називається попенна плата.
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oleksandrnegrej
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Додано: Сер 19 жов, 2022 21:11
А хто буде відповідати за знищений та за занедбаний ліс, якій в шкільному віці висаджували мої дядьки і тьоті
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maxdest81
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Додано: Чет 20 жов, 2022 15:45
Повалений ліс від вітру або природнім шляхом можна збирати але потрібно його завчасно зафільмувати, в лісі потрібно порізати його на телешики, чурки. До вас ніхто не домагається а якщо напишуть постанову, то ви спокійно її оспорите в суді...
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edikgt911
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:24
Це раніше можна було збирати валежник та сухостій.
АЛЕ з ЖОВТНЯ 2022року набрала чинності ЗАБОРОНА це робити. Правда, чомусь ніде не згадується, що це НОВОВВЕДЕННЯ нинішньої влади.
Дрова можна ПРИДБАТИ у ДЕРЖІНТЕРНЕТМАГАЗИНІ за кінськими цінами...
Вуаля... комусь війна, а комусь...
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nmadjara
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:28
Валить и продавать за рубеж можно,а населению собирать падаль,нельзя.Неделю назад был в Закарпатье,население плюется,фуры с лесом потоком за бугор.Наблюдал целые поля вырубанные,а населению в условиях войны даже падалку и сухостой по спец.разрешению.Могли бы в период войны дать добро на сухостой,а то что мы защищаем?
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cosmopolit53
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:58
Ст.13 конституції України ніхто не читає. А за повалені дерева -плати.
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virusbond0007
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Додано: Суб 22 жов, 2022 22:34
nmadjara написав:
Це раніше можна було збирати валежник та сухостій.
АЛЕ з ЖОВТНЯ 2022року набрала чинності ЗАБОРОНА це робити. Правда, чомусь ніде не згадується, що це НОВОВВЕДЕННЯ нинішньої влади.
А недавно смеялись с того, что в одной стране недавно официально разрешили собирать валежник.
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User253
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