Європейська комісія заявила, що держави-члени ЄС мають бути готовими призупинити видобуток криптовалюти для розвантаження електричних систем.
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Єврокомісія попередила про можливе припинення майнінгу в ЄС
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Додано: Сер 19 жов, 2022 20:43
Єврокомісія попередила про можливе припинення майнінгу в ЄС
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Дивися повний текст
Єврокомісія попередила про можливе припинення майнінгу в ЄС
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