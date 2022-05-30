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Єврокомісія попередила про
можливе припинення майнінгу в ЄС

Єврокомісія попередила про можливе припинення майнінгу в ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:43

Єврокомісія попередила про можливе припинення майнінгу в ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія заявила, що держави-члени ЄС мають бути готовими призупинити видобуток криптовалюти для розвантаження електричних систем.

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Єврокомісія попередила про можливе припинення майнінгу в ЄС
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