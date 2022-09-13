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Ердоган заявив про створення
хаба для постачання газу з...

Ердоган заявив про створення хаба для постачання газу з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 10:00

Ердоган заявив про створення хаба для постачання газу з...

Пропонуємо до обговорення:
На території Туреччини буде створено міжнародний газовий хаб для постачання російського палива до Європи. Про таку домовленість з путіним повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 19 жовтня в парламенті.

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Ердоган заявив про створення хаба для постачання газу з росії
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 10:00

Фактически президент россии путин привел к ситуации, когда газ из россии больше не нужен в ЕС. А это был ее основной рынок сбыта.
cohan
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