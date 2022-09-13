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Ердоган заявив про створення хаба для постачання газу з...
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Додано: Чет 20 жов, 2022 10:00
Пропонуємо до обговорення:
На території Туреччини буде створено міжнародний газовий хаб для постачання російського палива до Європи. Про таку домовленість з путіним повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 19 жовтня в парламенті.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 10:00
Фактически президент россии путин привел к ситуации, когда газ из россии больше не нужен в ЕС. А это был ее основной рынок сбыта.
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cohan
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