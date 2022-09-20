RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Аналітик Bloomberg деталізував
прогноз ціни Bitcoin на...

Аналітик Bloomberg деталізував прогноз ціни Bitcoin на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:01

Аналітик Bloomberg деталізував прогноз ціни Bitcoin на...

Пропонуємо до обговорення:
Старший аналітик Bloomberg вважає, що зростання ціни Bitcoin (BTC) до шестизначної позначки – це лише питання часу.

Дивися повний текст
Аналітик Bloomberg деталізував прогноз ціни Bitcoin на $100 000 і назвав BTC найшвидшою «конячкою» в криптовалютній гонці
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98462
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як продаватимуть квартири в Україні: попит та чому ціни...
R2 » П'ят 14 жов, 2022 16:48
1 372
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 жов, 2022 16:48
vladkokovlad007
ОПЕК знизила прогноз зростання попиту на нафту 2022 року
R2 » Чет 13 жов, 2022 23:15
1 204
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 жов, 2022 23:15
cryptominingbot
Курс долара продовжує зростати: аналітик назвав причину
R2 » Вів 20 вер, 2022 16:37
1 371
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 вер, 2022 16:37
AFed

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1897)
21.10.2022 04:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.