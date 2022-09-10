За словами криптовалютного аналітика Аарона Арнольда, вартість флагманської криптовалюти Bitcoin має всі шанси опуститись на 50% найближчим часом.
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Bitcoin має всі шанси впасти на 50%: прогноз криптоаналітика
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:12
Bitcoin має всі шанси впасти на 50%: прогноз криптоаналітика
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Bitcoin має всі шанси впасти на 50%: прогноз криптоаналітика
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