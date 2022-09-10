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Bitcoin має всі шанси впасти
на 50%: прогноз криптоаналітика

Bitcoin має всі шанси впасти на 50%: прогноз криптоаналітика
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:12

Bitcoin має всі шанси впасти на 50%: прогноз криптоаналітика

Пропонуємо до обговорення:
За словами криптовалютного аналітика Аарона Арнольда, вартість флагманської криптовалюти Bitcoin має всі шанси опуститись на 50% найближчим часом.

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Bitcoin має всі шанси впасти на 50%: прогноз криптоаналітика
R2
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