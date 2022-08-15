Національний банк найближчим часом не планує повертатись до плаваючого курсоутворення.
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У Нацбанку розповіли, чи можливо повернути плаваючий курс найближчим часом
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:29
У Нацбанку розповіли, чи можливо повернути плаваючий...
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Дивися повний текст
У Нацбанку розповіли, чи можливо повернути плаваючий курс найближчим часом
Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:29
Когда цена на продукты станет на якорь ?об этом не кто не хочет думать. Главное стабильность гривени.
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