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У Нацбанку розповіли, чи
можливо повернути плаваючий...

У Нацбанку розповіли, чи можливо повернути плаваючий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:29

У Нацбанку розповіли, чи можливо повернути плаваючий...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк найближчим часом не планує повертатись до плаваючого курсоутворення.

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У Нацбанку розповіли, чи можливо повернути плаваючий курс найближчим часом
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:29

Когда цена на продукты станет на якорь ?об этом не кто не хочет думать. Главное стабильность гривени.
chipriyan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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