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Коли знизяться ціни на
яйця в Україні: прогноз...

Коли знизяться ціни на яйця в Україні: прогноз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:35

Коли знизяться ціни на яйця в Україні: прогноз...

Пропонуємо до обговорення:
На українському ринку вартість яєць повинна стабілізуватись в листопаді.

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Коли знизяться ціни на яйця в Україні: прогноз Мінагрополітики
R2
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