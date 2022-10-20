На українському ринку вартість яєць повинна стабілізуватись в листопаді.
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Коли знизяться ціни на яйця в Україні: прогноз Мінагрополітики
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:35
Коли знизяться ціни на яйця в Україні: прогноз...
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Дивися повний текст
Коли знизяться ціни на яйця в Україні: прогноз Мінагрополітики
Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:35
Короче душат народ как хотят,куда не ткнись всё запрет,за то чиновникам везде зелёный свет
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