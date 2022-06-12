Мільярдер Ілон Маск після завершення операції з купівлі Twitter має намір звільнити 75% співробітників компанії, що становить 5500 тисяч осіб.
Дивися повний текст
Ілон Маск вирішив звільнити 5500 співробітників Twitter
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 жов, 2022 23:49
Ілон Маск вирішив звільнити 5500 співробітників Twitter
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Ілон Маск вирішив звільнити 5500 співробітників Twitter
Додано: П'ят 21 жов, 2022 23:49
5.5 млн работников - это всего есть или уволить? В любом случае, не ожидал, что Twitter настолько крупная компания :D
Додано: Суб 22 жов, 2022 01:31
Та то журналюги как обычно не смогли в цифры. Разумеется, никаких 5.5 млн. работников там и близко нет.
Вообще, конечно, странный подход: ввалить 40+ ярдов в покупку компании и думать: "как бы теперь сэкономить 500 млн. в год?". Но Маску, разумеется, виднее. В крайнем случае еще акций допечатает и останется при своих.
Додано: Нед 23 жов, 2022 10:20
На месте работников, после таких слов, надо скооперироваться и уволится всем одним днем. Чтобы выскочка знала свое место. Я не вижу в нем гения.
Гении те кто все это делает. У Маска просто есть средства.
Пусть сделает публичный тест на iq.
По моему у него тараканы в голове.
|