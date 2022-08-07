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Криптовалюта стане доступною у 24 000 банкоматах Бразилії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 жов, 2022 07:01
Пропонуємо до обговорення:
Компанія-розробник найпопулярнішого стейблкоїна Tether (USDT) повідомила, що з 3 листопада 2022 року USDT стане доступним у 24 000 банкоматах Бразилії. Все завдяки співпраці Tether з постачальником криптовалютних послуг SmartPay, який інтегрує USDT у свою систему.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 07:01
Покупка и продажа криптовалюты - это аналог ИГРЫ в казино, случайным образом маленькое количество людей выигрывает, а большое количество людей проигрывает. В качестве "фишек" в таком мировом казино выступают стейблкоины, обмен которых на реальные деньги осуществляют биржи (бинанс и т д ). Эти биржи и есть ГЛАВНЫЕ структуры (само казино), которые ВСЕГДА в прибыли, остальные, к сожалению - ПРОСТО ЛОХИ, которые рано или поздно все равно проиграют.
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