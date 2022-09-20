У Кривому Розі двоє мешканців організували схему переправлення ухилянтів під видом волонтерів за кордон. Їх затримали та повідомили про підозру.
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15 тисяч доларів з людини. Під Дніпром розкрили схему вивезення ухилянтів за кордон
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Додано: Вів 25 жов, 2022 09:12
15 тисяч доларів з людини. Під Дніпром розкрили схему...
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15 тисяч доларів з людини. Під Дніпром розкрили схему вивезення ухилянтів за кордон
Додано: Вів 25 жов, 2022 09:13
Навіщо писати такі тупорилі новини. Хто загалом дав державі право закрити людей в країні. Ті, що не хочуть воювати, і так не будуть це робити ефективно. Судити треба Зеленського, а не тих людей.
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