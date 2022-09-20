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15 тисяч доларів з людини.
Під Дніпром розкрили схему...

15 тисяч доларів з людини. Під Дніпром розкрили схему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:12

15 тисяч доларів з людини. Під Дніпром розкрили схему...

Пропонуємо до обговорення:
У Кривому Розі двоє мешканців організували схему переправлення ухилянтів під видом волонтерів за кордон. Їх затримали та повідомили про підозру.

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15 тисяч доларів з людини. Під Дніпром розкрили схему вивезення ухилянтів за кордон
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:13

Навіщо писати такі тупорилі новини. Хто загалом дав державі право закрити людей в країні. Ті, що не хочуть воювати, і так не будуть це робити ефективно. Судити треба Зеленського, а не тих людей.
halyapet
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Модератори: Ірина_, Модератор

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