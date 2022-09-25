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Україна пропонує інвесторам
проекти на $400 млрд - Шмигаль

Україна пропонує інвесторам проекти на $400 млрд - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:51

Україна пропонує інвесторам проекти на $400 млрд - Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України налаштований на максимальне сприяння залученню інвестицій і, попри війну, зменшує втручання держави в економіку.

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Україна пропонує інвесторам проекти на $400 млрд - Шмигаль
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:51

Что он курит? У нас налоговая зверствует сейчас как не было при Яныке. Малый бизнес убили.
yura_yura
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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