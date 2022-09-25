Уряд України налаштований на максимальне сприяння залученню інвестицій і, попри війну, зменшує втручання держави в економіку.
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Україна пропонує інвесторам проекти на $400 млрд - Шмигаль
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Додано: Вів 25 жов, 2022 09:51
Україна пропонує інвесторам проекти на $400 млрд - Шмигаль
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Україна пропонує інвесторам проекти на $400 млрд - Шмигаль
Додано: Вів 25 жов, 2022 09:51
Что он курит? У нас налоговая зверствует сейчас как не было при Яныке. Малый бизнес убили.
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