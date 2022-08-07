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У США назвали суму репарацій,
які має виплатити агресор...

У США назвали суму репарацій, які має виплатити агресор...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 17:06

У США назвали суму репарацій, які має виплатити агресор...

Пропонуємо до обговорення:
росія має у трибуналі відповісти за воєнні злочини й руйнування в Україні, та виплатити від $750 мільярдів до $1 трильйона репарацій.

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У США назвали суму репарацій, які має виплатити агресор Україні
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 17:06

Почём нынче мертвечина?
sashamaestro1977
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 17:18

  sashamaestro1977 написав:Почём нынче мертвечина?

халява-брать не хотят,живое надо
Мизантрóп
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