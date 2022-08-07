росія має у трибуналі відповісти за воєнні злочини й руйнування в Україні, та виплатити від $750 мільярдів до $1 трильйона репарацій.
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У США назвали суму репарацій, які має виплатити агресор Україні
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Додано: Вів 25 жов, 2022 17:06
У США назвали суму репарацій, які має виплатити агресор...
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Дивися повний текст
У США назвали суму репарацій, які має виплатити агресор Україні
Додано: Вів 25 жов, 2022 17:18
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