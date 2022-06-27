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Збільшилися штрафи за порушення
трудового законодавства

Збільшилися штрафи за порушення трудового законодавства
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 17:48

Збільшилися штрафи за порушення трудового законодавства

Пропонуємо до обговорення:
Центральне міжрегіональне управління ДПС щодо роботи з великими платниками податків інформує, що з 1 жовтня 2022 року згідно з Держбюджетом на 2022 рік розмір мінімальної зарплати становитиме:

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Збільшилися штрафи за порушення трудового законодавства
R2
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