У лінійці Tesla з'явиться недорога та компактна початкова модель. Цю інформацію підтвердив Ілон Маск на зустрічі із акціонерами компанії.
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Компактні розміри й запас ходу 400 км: розкрито подробиці доступного електрокара Tesla
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Додано: Сер 26 жов, 2022 05:17
Компактні розміри й запас ходу 400 км: розкрито...
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Компактні розміри й запас ходу 400 км: розкрито подробиці доступного електрокара Tesla
Додано: Сер 26 жов, 2022 09:55
Маск мав випустити темлу за 18 - 22 $, років кілька потому.
Як в ссср на автовазі обіцяли так і він обіцяє.
Таке враження, що то не маск, а російський Прохорович, який в 2010 мав йомобіль випустити,
Там не вийшло переїхав в США і там не виходить
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