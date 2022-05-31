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Компактні розміри й запас
ходу 400 км: розкрито...

Компактні розміри й запас ходу 400 км: розкрито...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 05:17

Компактні розміри й запас ходу 400 км: розкрито...

Пропонуємо до обговорення:
У лінійці Tesla з'явиться недорога та компактна початкова модель. Цю інформацію підтвердив Ілон Маск на зустрічі із акціонерами компанії.

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Компактні розміри й запас ходу 400 км: розкрито подробиці доступного електрокара Tesla
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 09:55

Маск мав випустити темлу за 18 - 22 $, років кілька потому.
Як в ссср на автовазі обіцяли так і він обіцяє.
Таке враження, що то не маск, а російський Прохорович, який в 2010 мав йомобіль випустити,
Там не вийшло переїхав в США і там не виходить
s_savranchuk
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