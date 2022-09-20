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У Польщі працевлаштувалися
понад 600 тисяч українських...

У Польщі працевлаштувалися понад 600 тисяч українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 10:51

У Польщі працевлаштувалися понад 600 тисяч українських...

Пропонуємо до обговорення:
У Польщі зараз працюють близько 600 тисяч біженців із України. Про це розповіла міністр сім`ї та соціальної політики Польщі Марлена Маленг, пише Польське радіо.

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У Польщі працевлаштувалися понад 600 тисяч українських біженців
R2
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