Ілон Маск, як завжди, проявляє активність у Твіттері. Днями він брав участь в обговоренні, коли закінчиться рецесія. Мільярдер вважає, що для цього потрібно чекати весни 2024 року.
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Ілон Маск спрогнозував кінець кризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 05:12
Ілон Маск спрогнозував кінець кризи
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Ілон Маск спрогнозував кінець кризи
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