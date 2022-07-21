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Ілон Маск спрогнозував
кінець кризи

Ілон Маск спрогнозував кінець кризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 05:12

Ілон Маск спрогнозував кінець кризи

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск, як завжди, проявляє активність у Твіттері. Днями він брав участь в обговоренні, коли закінчиться рецесія. Мільярдер вважає, що для цього потрібно чекати весни 2024 року.

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Ілон Маск спрогнозував кінець кризи
R2
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