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Зеленський підписав закон про
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Зеленський підписав закон про націоналізацію системно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 18:05

Зеленський підписав закон про націоналізацію системно...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану.

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Зеленський підписав закон про націоналізацію системно важливих банків
R2
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