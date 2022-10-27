Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану.
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Зеленський підписав закон про націоналізацію системно важливих банків
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Додано: Чет 27 жов, 2022 18:05
Зеленський підписав закон про націоналізацію системно...
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Дивися повний текст
Зеленський підписав закон про націоналізацію системно важливих банків
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