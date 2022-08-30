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Державний борг України перевищить
100% ВВП: що це означає

Державний борг України перевищить 100% ВВП: що це означає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 20:11

Державний борг України перевищить 100% ВВП: що це означає

Пропонуємо до обговорення:
До кінця серпня 2022 року держборг становив 3,6 трлн грн.

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Державний борг України перевищить 100% ВВП: що це означає
R2
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