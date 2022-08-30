До кінця серпня 2022 року держборг становив 3,6 трлн грн.
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Державний борг України перевищить 100% ВВП: що це означає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 20:11
Державний борг України перевищить 100% ВВП: що це означає
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Державний борг України перевищить 100% ВВП: що це означає
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