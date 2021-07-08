Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили директора товариства, яке спеціалізується на оптовій торгівлі м’ясом, на махінаціях з ПДВ на 3,5 млн грн.
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БЕБ викрило директора товариства на махінаціях з ПДВ на 3,5 млн грн
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:05
БЕБ викрило директора товариства на махінаціях з ПДВ на...
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БЕБ викрило директора товариства на махінаціях з ПДВ на 3,5 млн грн
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