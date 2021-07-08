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БЕБ викрило директора товариства
на махінаціях з ПДВ на...

БЕБ викрило директора товариства на махінаціях з ПДВ на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:05

БЕБ викрило директора товариства на махінаціях з ПДВ на...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили директора товариства, яке спеціалізується на оптовій торгівлі м’ясом, на махінаціях з ПДВ на 3,5 млн грн.

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БЕБ викрило директора товариства на махінаціях з ПДВ на 3,5 млн грн
R2
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