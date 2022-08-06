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Ryanair і Wizz Air продають квитки з Польщі в Європу від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 жов, 2022 16:29
Пропонуємо до обговорення:
Не всі знають, але, щоб відхопити дешевий квиток, не варто чекати Чорну п'ятницю та інші сезонні розпродажі. Придбати вигідну пропозицію можна у будь-який час -варто лише слідкувати за знижками у відомих лоукостерів.
Дивися повний текст Ryanair і Wizz Air продають квитки з Польщі в Європу від 13 євро у два кінці: куди можна полетіти
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