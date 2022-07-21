RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нацбанк розробив альтернативний
сценарій макропрогнозу...

Нацбанк розробив альтернативний сценарій макропрогнозу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 23:26

Нацбанк розробив альтернативний сценарій макропрогнозу...

Пропонуємо до обговорення:
Зростання економіки України у разі затягування війни до середини 2024 року становитиме 1,9% у 2023 році та 2,5% у 2024 році, а валові міжнародні резерви у 2024 році впадуть до критичного рівня у $12,6 млрд.

Дивися повний текст
Нацбанк розробив альтернативний сценарій макропрогнозу на випадок затягування війни до середини 2024 року
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98486
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
R2 » П'ят 22 лип, 2022 09:25
1 312
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лип, 2022 09:31
yama
Нацбанк встановив новий офіційний курс
R2 » Чет 21 лип, 2022 14:43
1 403
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лип, 2022 14:44
vstasiuk
Нацбанк буде посувати фіксований курс долара...
R2 » Сер 08 чер, 2022 23:37
2 492
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 чер, 2022 09:17
sunleo71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3026)
29.10.2022 00:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.