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Нацбанк розробив альтернативний сценарій макропрогнозу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 жов, 2022 23:26
Пропонуємо до обговорення:
Зростання економіки України у разі затягування війни до середини 2024 року становитиме 1,9% у 2023 році та 2,5% у 2024 році, а валові міжнародні резерви у 2024 році впадуть до критичного рівня у $12,6 млрд.
Дивися повний текст Нацбанк розробив альтернативний сценарій макропрогнозу на випадок затягування війни до середини 2024 року
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