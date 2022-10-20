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В Україні планують збільшити
надходження в економіку...

В Україні планують збільшити надходження в економіку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 02:15

В Україні планують збільшити надходження в економіку...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України погодив проєкт змін до законодавства, покликаних збільшити надходження в економіку значних інвестицій.

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В Україні планують збільшити надходження в економіку значних інвестицій: що пропонує уряд
R2
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