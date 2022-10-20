Кабінет Міністрів України погодив проєкт змін до законодавства, покликаних збільшити надходження в економіку значних інвестицій.
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В Україні планують збільшити надходження в економіку значних інвестицій: що пропонує уряд
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Додано: Суб 29 жов, 2022 02:15
В Україні планують збільшити надходження в економіку...
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Дивися повний текст
В Україні планують збільшити надходження в економіку значних інвестицій: що пропонує уряд
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