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Киянам пропонують встановлювати
індивідуальні теплові пункти

Киянам пропонують встановлювати індивідуальні теплові пункти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 08:19

Киянам пропонують встановлювати індивідуальні теплові пункти

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв’ю Економічній правді повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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Киянам пропонують встановлювати індивідуальні теплові пункти
R2
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Не помогает для балансировки, проверено на практике. Зато деньги помогает отмыть с бюджета безуслолвно
welmexplus
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welmexplus, фигню не пишите.
airmax78
 
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