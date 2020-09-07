Про це в інтерв’ю Економічній правді повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Дивися повний текст
Киянам пропонують встановлювати індивідуальні теплові пункти
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 жов, 2022 08:19
Киянам пропонують встановлювати індивідуальні теплові пункти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Киянам пропонують встановлювати індивідуальні теплові пункти
Додано: Нед 30 жов, 2022 08:19
Не помогает для балансировки, проверено на практике. Зато деньги помогает отмыть с бюджета безуслолвно
Додано: Нед 30 жов, 2022 10:52
На ПОХе гже?
|