RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Киянам пропонують встановлювати
індивідуальні теплові пункти

Киянам пропонують встановлювати індивідуальні теплові пункти
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 08:19

Киянам пропонують встановлювати індивідуальні теплові пункти

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв’ю Економічній правді повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Дивися повний текст
Киянам пропонують встановлювати індивідуальні теплові пункти
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98482
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 08:19

Не помогает для балансировки, проверено на практике. Зато деньги помогает отмыть с бюджета безуслолвно
welmexplus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 24.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 09:14

welmexplus, фигню не пишите.
airmax78
 
Повідомлень: 41181
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5092 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 10:52

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв’ю Економічній правді повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Дивися повний текст
Киянам пропонують встановлювати індивідуальні теплові пункти

На ПОХе гже?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8031
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 798 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Строк дії водійських посвідчень пропонують скоротити:...
R2 » Чет 29 вер, 2022 15:38
6 623
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 вер, 2022 12:04
p_a_l
Раді пропонують звільнити від сплати судового збору...
R2 » Сер 14 вер, 2022 03:01
1 192
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 вер, 2022 03:02
moveton
За "скручування" пробігу авто пропонують карати великими... 1, 2, 3
R2 » Пон 07 вер, 2020 17:24
23 3742
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2022 10:20
gusev_vlad_1977

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (539)
30.10.2022 11:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.