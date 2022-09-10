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Робота в Європі для українців:
працевлаштування в...

Робота в Європі для українців: працевлаштування в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 12:57

Робота в Європі для українців: працевлаштування в...

Пропонуємо до обговорення:
Країни Європи надали українцям доступ до власних ринків праці. Маючи тимчасовий захист кожен біженець може знайти собі роботу для забезпечення власних потреб. Про особливості пошуку роботи в країнах Європи читайте далі.

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Робота в Європі для українців: працевлаштування в Польщі, Франції, Італії, Британії та Німеччині
R2
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